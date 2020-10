Football : À dix durant une mi-temps, le Barça s’impose 3-0

Les Catalans sont venus à bout du Celta Vigo pour leur deuxième match de la saison en championnat.

Sous une pluie battante et à huis clos, les Catalans ont marqué par le jeune prodige Ansu Fati (11e), Lucas Olaza contre son camp, sur un centre de Lionel Messi (51e), et Sergi Roberto dans le temps additionnel (90+5).

Griezmann discret

Avec six points au compteur et deux matches en retard, le Barça est 5e, à une longueur derrière un groupe composé de Getafe (3 matches), Valence (4 matches), du Real Madrid (3 matches) et de Villarreal (4 matches).

Cadix gagne à 9

Getafe et Valence ont gagné mardi, contre le Betis Séville (3-0) et chez la Real Sociedad (1-0) respectivement, tandis que le Real et Villarreal se sont imposés mercredi face à Valladolid (1-0) et Alavés (3-1).