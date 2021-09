Élections législatives : À dix jours du scrutin, dernier débat électoral tendu au Canada

Les Canadiens sont appelés aux urnes le lundi 20 septembre pour des élections anticipées déclenchées moins de deux ans après les précédentes.

Remettre le pays «sur des rails»

Sans se départir de son calme, Erin O’Toole a répété qu’il était un «nouveau chef» et qu’il ne céderait pas à la branche la plus conservatrice de son parti. Il a promis d’être là pour remettre le pays «sur des rails» tout en reconnaissant que sur le dossier environnemental son parti n’avait pas la confiance des Canadiens. Mais en matière de lutte contre le réchauffement climatique, Justin Trudeau, accusé de n’avoir pas tenu ses engagements, n’a pas non plus été épargné par ses rivaux.