VTT de descente: A domicile, Camille Balanche signe un nouveau podium

Pour son épreuve «à la maison», Camille Balanche a répondu à l’appel. La vététiste neuchâteloise a terminé deuxième de l’épreuve de descente à Lenzerheide samedi. Une course remportée par Myriam Nicole, et qui fait partie du circuit de Coupe du monde. La Française a devancé la Suissesse de 4’’419 même si, la veille, la Locloise installée à Bienne s’était montrée plus rapide en signant le meilleur temps des qualifications sur le tracé grison.