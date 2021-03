Il faut plus de transparence sur le processus de prise de décision. Odile Meylan

«Les gouvernements ne sont pas prêts à faire face à des chocs systémiques.» Partant de ce premier constat, des scientifiques genevois et internationaux ont rédigé un rapport sur la manière de renforcer la résilience des sociétés face au Covid-19 et aux futures pandémies. Publié mardi, ce document, développé sous l’impulsion du Geneva Science Policy Interface, vise à outiller les décideurs et décideuses pour appréhender au mieux le défi que représente la gestion d’une crise. A la clé: 5 principes de gouvernance et 70 recommandations. Didier Wernli, chercheur à l’Université de Genève (Unige), nous en confie quelques-unes en prenant l’exemple de la Suisse.

Des mesures qui prennent en compte toute la société

«Une approche plus inclusive est primordiale. La Taskforce évalue les risques en termes de santé publique. Il faudrait aussi un mécanisme qui prend aussi en compte l’impact sur le social, l’économie, l’environnement et qui intègre ces critères dans la prise de décision. A elle seule, la santé, ne peut pas régler la crise», assure le le médecin de formation, qui encourage à davantage former les générations futures à avoir une réflexion plus globale et transversale.

Jusqu’à présent, «cette démarche a fait défaut en raison de l’urgence de la situation», mais attention à ne pas laisser ce mode de fonctionnement perdurer, au risque de basculer dans un système autoritaire. «Le glissement vers un système qui ne fonctionne plus comme avant est progressif et identifier ce moment-là est très difficile. Il faut donc pense r à r établir le balancier et faire en sorte que tout le monde ait une voix au chapitre », résume le scientifique. Pas spécialement inquiet pour la Suisse, Didier Wernli espère néanmoins un retour à la normale «idéalement d’ici cet été grâce à la vaccination».

Plus de transparence quant au processus de décision

Autre conseil du spécialiste: plus de transparence. «Sur quels critères sont basées les décisions? Quel a été l’arbitrage? Quelles sont les valeurs sous-jacentes à ces choix? Il ne faut pas oublier que ça été un choc extrêmement brutal pour la population. Notre société est considérée comme libérale, basée sur les choix et les responsabilités individuels. Expliquer à la population comment et sur quelles bases les décisions sont prises permet d’éviter une perte d’adhésion et de confiance.» Enfin, des processus institutionnels et décisionnels clairs en temps de crise doivent être développés.

Force et faiblesse de la Suisse

A disposition des autorités suisses Prochaine étape après la présentation de ce rapport jeudi à la Genève internationale, soit l’ONU, l’Organisation mondiale de la santé ou encore l’Organisation mondiale du commerce: sa mise à disposition des autorités suisses afin de leur offrir des pistes de réflexion pour renforcer leur capacité à affronter une crise, telle que celle du Covid.