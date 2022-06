Genève : Emery-Torracinta «consternée» face au refus d’ouvrir 55 postes

La conseillère d’Etat est en colère après que la Commission des finances du Grand Conseil a refusé l’ouverture de postes au sein de l’Office médico-pédagogique.

Anne Emery-Torracinta est en colère. Elle a réagit ce jeudi au refus de la Commission des finances du Grand Conseil d’accorder un crédit pour l’ouverture de 55 postes à l’OMP: «Je suis consternée par cette décision dont les conséquences toucheront d’abord des élèves en situation de handicap. En refusant des moyens pourtant indispensables, la majorité parlementaire montre qu’elle fait de la politique purement politicienne et qu’elle a perdu tout sens des responsabilités. Cette décision est d’autant plus incompréhensible qu'elle touche les jeunes les plus fragiles du canton.»