Coronavirus: 2ème vague

«A en juger par les résultats, ce virus viendrait d'Europe»

La Chine a rapporté 25 nouveaux malades du Covid-19 à Pékin, vendredi. Selon un professeur de l'Université de Hong Kong, «il est possible que le virus ait voyagé depuis Wuhan jusqu'à l'Europe et soit maintenant revenu en Chine»

La Chine a rapporté vendredi 25 nouveaux malades du Covid-19 à Pékin et affirmé qu’un génome du coronavirus découvert dans un récent foyer d'infection de la ville présenterait des similitudes avec une souche européenne. Les autorités ont publié dans la nuit de jeudi à vendredi de nouvelles informations sur le rebond épidémique et partagé le génome du virus avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les scientifiques étrangers.