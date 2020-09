À force de se laver les mains, on oublie d’en prendre soin

À force d’hygiène pour lutter contre la propagation du coronavirus du gel hydroalcoolique, on a tendance à oublier de prendre soin de nos menottes. La peau est sèche, ce qui la fragilise. C'est le moment de faire une manucure.

Le gommage

Des ingrédients naturels: de l'huile, du sel et même... du café! iStock

Pour éliminer les squames, rien de mieux qu’un scrub. Il faut qu’il soit doux et qu'il soigne l’épiderme en même temps. Le gommage 100% naturel par excellence, c’est l’huile d’olive mêlée au sel fin. La première nourrit, le second exfolie et désinfecte les petites plaies.

Il faut insister sur les cuticules et les articulations. Après le rinçage à l’eau claire ou savonneuse, la peau renaît. À faire une fois par semaine. On peut aussi l’utiliser pour les pieds.

Le limage et le polissage

Important: il faut au préalable dégraisser l’ongle sinon on abîme la lime. À défaut d’un modèle pro, une basique en carton fait l’affaire. On part d’un côté et on lime toujours dans le même sens (pas d’allers-retours) pour éviter que l’ongle ne se dédouble. Si on dispose d’un polissoir, c’est parfait pour un rendu net et naturel.

La pose du vernis

La nouvelle ligne Expressie d'Essie sèche rapidement. Essie

Toujours une base! Toujours. On ne le répétera jamais assez. L’ongle est une matière poreuse. Les pigments le pénètrent si on n’applique pas d’abord un bouclier.

Envie d'une nouvelle couleur? On peut acheter un flacon en faisant ses courses au supermarché puisque ceux-ci sont ouverts. Les produits d’entrée de gamme sont souvent d’excellente qualité. Par exemple, les laques de la marque Essie sont connues pour leur résistance. Le label français a lancé la ligne Expressie, cette saison. Son séchage est très rapide.

L’hydratation

Un classique: la crème Kamill disponible dans les supermarchés. iStock / Bumus

La crème est le secret de la jeunesse des mains. Et de le bonne santé de la peau. Si on n’en a plus à la maison, on fait un crochet au rayon Cosmétiques du supermarché en marge de ses achats alimentaires. Ou alors, on en commande en ligne.

Les classiques disponibles dans la grande distribution sont aussi efficaces que les produits de luxe. L’application de la crème est le prétexte à un massage délassant ou tonifiant. Il est important de se faire du bien en cette période de crise.

Dernière astuce pour un résultat impeccable: l’huile pour les cuticules. Elle cible cette zone sensible qui se dessèche rapidement. Ce soin embellit la main en deux secondes.