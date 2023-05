Basketball: À Fribourg, les Lions y ont cru une mi-temps

Début de match réussi

Mais, comme samedi, les rotations ont fini par faire la différence. Très agressifs dans la raquette, Keith Clanton et Thomas Jurkovitz on en plus vite été sanctionnés de trois fautes, les privant de défendre correctement sur des Fribourgeois qui n’en demandaient pas tant pour reprendre les rênes juste avant la pause (43-41). Une fois lancé le train d’Olympic était alors inarrêtable. «Les arbitres sont rentrés dans notre tête et on a perdu le match mentalement», regrette Thomas Jurkovitz, qui a rejoint le vestiaire le genou endolori avant de lâcher: «On va gagner samedi au Pommier.» Les Genevois aimeraient tellement le croire…