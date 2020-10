Haut-Valais – A9 : A Gampel bientôt le bout du tunnel

Une cérémonie a eu lieu jeudi pour fêter le percement de l’ouvrage sur l’A9 entre Loèche-La Souste et Gampel. Le chantier a été marqué par de nombreux retards .

Les travaux d’excavation dans le tube nord du tunnel entre Loèche-La Souste et Gampel sont désormais achevés. Le chantier a été marqué par de nombreux retards en raison de mouvements de terrain qu’il a fallu maîtriser via de nombreuses mesures de sécurité et de consolidation.