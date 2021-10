Basketball : A Gaza, Amira Ismaïl est devenue la première femme arbitre

Première à obtenir une licence de la FIBA dans la bande de Gaza, Amira Ismaïl ose enfin officier, malgré les regards surpris. Mais elle reçoit aussi du soutien.

Amira Ismail est chargée du suivi des points et des fautes.

Pendant le match de basket opposant Nuseirat à Gaza City, les regards des spectateurs dévient et se portent sur la table de marque, où officie Amira Ismaïl, première femme arbitre de basket dans ce territoire tenu par les islamistes du Hamas.

«Je le mérite»

Mais à cause de la pression sociale, puis d’un arrêt des compétitions sportives en raison de la pandémie de Covid-19, la jeune femme a dû patienter plus longtemps que prévu pour arbitrer en match officiel. «Cette fois-ci, j’étais déterminée à utiliser ma licence internationale sur le terrain parce que je le mérite», dit-elle à l’AFP, dans sa tenue de sport azur.

Au total, la bande de Gaza compte 15 arbitres certifiés par la FIBA: quatorze hommes et Amira. Ce corps arbitral officie tant pour les matches des quatre clubs féminins que pour ceux des douze clubs masculins disputant le championnat de l’enclave, indique Ramzi al-Boraï, membre de la Fédération palestinienne de basket.

Regards sceptiques

Depuis le début de l’année, Amira, qui travaille de jour dans un hôpital après avoir obtenu sa licence en pharmacologie, a arbitré cinq matches du championnat masculin, attirant à chaque fois les regards des curieux.

J’espère que la simple idée de voir des filles faire du sport devienne ici une chose normale, que les filles n’aient plus peur du regard du reste de la société

«Tout le monde me regarde avec étonnement sur le terrain de basket, en se demandant: c’est qui elle? Est-ce une étrangère ou une arabe ? Qu’elle-ce qu’elle fait ici?», raconte la jeune femme.

Pour le moment, les matchs se déroulent avec une jauge réduite de spectateurs, en raison des restrictions sanitaires. Mais Amira sait qu’après la pandémie, les gradins seront bien plus garnis et les questions plus nombreuses.