Education: A Genève, ChatGPT se trahit avec des «oeufs de vaches»

Éducation : À Genève, ChatGPT se trahit avec des «œufs de vaches»

«C’est vertigineux», lance Eric Vanoncini, en regardant le texte généré par ChatGPT dérouler sur le grand écran d’une salle de classe du canton de Genève, en Suisse. «Cela risque potentiellement de bouleverser une partie du monde éducatif tel qu’on l’a connu et ça pose énormément de questions», reconnaît le professeur d’anglais et de philosophie, en marge d’un séminaire qu’il anime pour essayer d’aider ses collègues enseignants à mieux appréhender cette intelligence artificielle – en accès libre – qui séduit de plus en plus élèves et étudiants ici et partout ailleurs.