Santé: A Genève, des spécialistes s’unissent pour affronter l’obésité

Santé : À Genève, des spécialistes s’unissent pour affronter l’obésité

Les HUG inaugurent un nouveau Centre de l’obésité et de la chirurgie bariatrique, afin d’offrir une prise en charge multidisciplinaire et individualisée aux adultes et enfants souffrant de cette maladie.

En Suisse 10% des femmes et 12% des hommes souffrent d’obésité. AFP

En Suisse, la prévalence de l’obésité a doublé en vingt ans. Quelque 42% de la population affiche un poids supérieur à la norme, dont 11% est en situation d’obésité. Pour combattre ce fléau, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décidé d’ouvrir un nouveau Centre de l’obésité et de la chirurgie bariatrique.

Qualifiée d’épidémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé, l’obésité est «une maladie chronique, évolutive et récidivante, avec d’importantes complications», déclare dans un communiqué le professeur Zoltan Pataky, codirecteur de ce nouvel établissement.

Une prise en charge multidisciplinaire

Médecins spécialistes en obésité, diététiciens et diététiciennes, spécialistes de l’activité physique, psychologues et art-thérapeutes unissent leurs compétences pour accompagner les adultes et les enfants souhaitant se faire traiter. Ce nouveau centre proposera ainsi une prise en charge multidisciplinaire avec des suivis individualisés. Ils s’articuleront autour de plusieurs piliers comme l’alimentation, l’activité physique, le comportement alimentaire, voire les médicaments et la chirurgie bariatrique, selon les cas.

Les programmes sont destinés aussi bien aux personnes en surpoids (IMC entre 25 et 30) qu’à celles en situation d’obésité (IMC supérieur à 30). «L’obésité abdominale est le reflet de l’obésité viscérale, qui est souvent associée à des complications cardiovasculaires», relève le professeur Pataky, également responsable de l’Unité d’éducation thérapeutique du patient aux HUG.

Comprendre la prise de poids

Ce n’est un secret pour personne, les conséquences de l’obésité sur la santé sont nombreuses: syndrome métabolique (hypertension, diabète, excès de cholestérol), maladies cardiovasculaires, cancers (utérus, estomac, œsophage), apnées du sommeil, arthrose, problèmes orthopédiques ou encore troubles psychiques (anxiété, dépression). Pour le spécialiste, «insister sur la perte de poids n’est pas efficace. Il faut d’abord comprendre l’origine de la prise de poids pour favoriser un changement de cap.»

Le fléau en chiffres

Par ailleurs, le centre proposera des solutions alternatives aux personnes qui, malgré la prise en charge multidisciplinaire et le changement de mode de vie, n’arrivent pas à perdre du poids. Parmi les options: la prescription de médicaments d’une nouvelle génération qui entraînent une réduction de l’appétit. Ce genre de traitement facilite la perte de poids et diminue les complications de l’obésité, telles que la pression artérielle.

La pandémie n’a pas aidé