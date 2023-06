À Genève, la cuisine ukrainienne se déguste au Refugee Food Festival

Connaissez-vous les varenyki? Ce sont des gros raviolis à l’ukrainienne. Ceux confectionnés par Snizhana Krushynska sont simplement farcis à la pomme de terre, accompagnés d’un crème aigre et d’une salade de chou à l’aneth. Ils composaient le plat du jour, lundi 12 avril, chez Cuisine Lab, un nouveau restaurant genevois qui participe au Refugee Food Festival (voir la vidéo ci-dessus). Des chefs en exil collaborent avec des confrères du pays d’accueil pour élaborer des mets. Créé à Paris en 2016, cet événement annuel se tient aussi à Genève. Sa 4e édition vient de commencer et se déroulera jusqu’au 20 avril. Six établissements genevois participent à l’opération. Ainsi, des saveurs ivoiriennes débarquent à la buvette des Bains des Pâquis. La clientèle voyage en Afghanistan en s’attablant au café du Grütli. Le Windows, à l’hôtel d’Angleterre, s’aventure sur une piste irano-syrienne.

La cheffe ukrainienne, Snizhana Krushynska, a fui l’Ukraine à cause de l’invasion russe. «Je suis originaire d’un village au centre du pays, à 100 kilomètres à l’est de Kiev. Même si, par la suite, j’ai déménagé du côté de la capitale, mes recettes sont ancrées dans la culture de ma région natale.» Cette semaine, elle proposera encore deux plats du jour chez Cuisine Lab. Jeudi 15 juin, on dégustera l’okrochka, une soupe froide au poulet, kéfir et aneth. Le lendemain, ce sera au tour de la shuba sorte de salade composée de strates: hareng saur, oignon, pomme de terre et betterave. Dans sa tâche, la cuisinière est accompagnée par une brigade, menée par Chloé Villevieille (à gauche sur le post Instagram ci-dessous). La cheffe franco-écossaise est une ancienne de chez Anne-Sophie Pic et vit en Suisse depuis ses 18 ans.