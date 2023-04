Foot et hockey: A Genève, la demi-finale de hockey est plus chère que celle de foot

Pour assister aux exploits d’Henrik Tömmernes et de ses coéquipiers contre Zoug, il faut débourser entre 58 et 102 francs pour s’asseoir dans la tribune principale.

Si l’on évitera d’évoquer une désaffection du public, cela reste malgré tout une petite déception. Comment l’expliquer? A la vétusté de l’enceinte genevoise, offrant un confort tout relatif, et à la répétition des matches s’ajoutent des prix ayant pris l’ascenseur pendant ces play-off.

Une hausse moyenne de 40%

Au moment où les prix du hockey s’envolent pour venir applaudir les Aigles, ceux du foot n’ont pas changé. Il sera possible ce soir à un adulte d’assister à la - peut-être historique - demi-finale contre Lugano en déboursant 25 francs. Dans un rendez-vous où les abonnements ne sont pas valables, la direction du Servette FC a maintenu à dessein une gamme de prix populaires (avec des billets à 40 francs pour s’asseoir par exemple en tribune est). Avec plusieurs secteurs déjà complets, on devrait dépasser la barre des 10 000 spectateurs dans quelques heures.

Dans la maison «grenat», comment expliquer une politique tarifaire aussi différente? Pour justifier sa politique tarifaire, Ge/Servette évoque un réajustement qui s’imposait après des années de statu quo. «Les prix de nos places n’avaient pas été revus depuis 2013 et cela malgré les coûts en augmentation depuis une décennie, s’est justifié en début de semaine le club dans les colonnes de la Tribune. Nous avons volontairement évité une augmentation sensible pendant la saison régulière sachant que nos fans nous avaient soutenus pendant la difficile saison de l’an dernier et lors de la période Covid. Nous nous situons toujours dans la moyenne basse de la ligue. Par contre, le spectacle de hockey proposé aux fans depuis septembre dernier mérite bien une adaptation de nos prix à ceux du marché, calqués sur des clubs comme Zurich ou Zoug, se trouvant dans des villes avec un pouvoir économique équivalent à celui de Genève.» Il est probable qu’en cas de finale, les prix, compte tenu de la demande, subissent encore une correction à la hausse…