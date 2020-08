il y a 1h

Urgences À Genève, le 117 «saute du coq à l’âne»

Le standard de la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (CECAL) connaît régulièrement des pics, notamment le 25 du mois quand les salaires ont été versés et que l’alcool désinhibe.

Des gendarmes de la police genevoise travaillent à leur pupitre dans la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (CECAL). (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

La police genevoise traite les urgences 24h/24, sept jours sur sept. Elle s’appuie sur la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (CECAL) qui répond au 117 et à des demandes très variées. Reportage dans les coulisses des interventions.

«Police secours, bonjour!» Du pétard qui explose dans une salle de classe à l’homme éconduit qui contacte le 117 pour nuire à son ex-amante, en passant par le fils violent, Christophe «saute du coq à l’âne», selon ses propres termes. Ce policier de 48 ans comptabilise onze années à la CECAL, où travaillent une trentaine d’agents.

Ils sont cinq en poste en cette fin de journée de semaine estivale. Devant eux, un écran affiche une carte du canton de Genève et deux autres, couverts de fichiers, servent à inscrire les réquisitions dans le système d’aide à l’engagement. Un quatrième écran donne accès à un répertoire de contacts et un cinquième, en dessous, au système radio de la police. Des images de vidéosurveillance défilent sur le mur du fond.

«Faire part du ressenti»

Sous le choc, une enseignante appelle pour un pétard qui a explosé dans une classe où elle se trouvait. «Y a-t-il des blessés?» demande immédiatement Christophe. Son ton assuré permet d’aller à l’essentiel et de calmer l’interlocutrice, appelée «requérante» dans le jargon de la police. Même si les deux jeunes vraisemblablement en cause ont pris la fuite à vélo, l’agent contacte une patrouille par radio.

«Les informations sont plus fiables quand on se parle, c’est important de faire part du ressenti de l’appelant», explique-t-il. Sur un écran, le numéro de la patrouille passe du rose clair, signe qu’une réquisition lui a été attribuée, au fuchsia, une fois qu’elle est en route. Le bleu indique que les policiers sont sur place et le rouge, qu’ils sont indisponibles.

Expérience de terrain

«Je veux vous dire un truc, mais je veux rester anonyme», déclare au bout du fil un jeune homme. Confusément, il raconte avoir été témoin d’une transaction de drogue et aimerait que la police arrête le vendeur pour protéger l’acheteur, «un pote». Christophe lui conseille d’obtenir le nom du trafiquant, mais il ne va pas envoyer de patrouille.

«C’est mieux d’avoir de l’expérience de terrain pour réagir adéquatement, relève Alexandre Brahier, porte-parole. Il faut savoir garder son sang-froid et donner un maximum d’informations aux patrouilles.» Avec le téléphone portable, les gens appellent plus qu’auparavant. Un accident de voiture peut donner lieu à plusieurs appels. Attentifs aux communications radio qui résonnent dans la salle, les collaborateurs identifient un événement déjà connu.

Ce jour-là, un concert dans le préau d’une école génère des plaintes pour du bruit, un problème en forte augmentation en cette année de Covid-19. Avec 5100 réquisitions entre avril et début août, la hausse est d’environ 75% par rapport à la même période en 2018 et en 2019, selon M. Brahier. Le bruit génère une surcharge de travail pour la CECAL les jeudis, vendredis et samedis entre 23h00 et 02h00.

Une trace dans le fichier

Un message automatique invite à composer le «1» si l’appel n’est pas urgent, mais les opérateurs du 117 doivent encore faire du tri. «Certains estiment que la vitre brisée de leur voiture est une urgence, mais s’ils n’ont pas été témoins des faits, une patrouille ne pourra pas arrêter le coupable immédiatement. Ils peuvent très bien se rendre à un poste de police pour un constat», note Christophe.

Depuis un audit de la Cour des comptes en 2016, des agents de sécurité publique sont en charge, jour et nuit, des appels non urgents, qui représentent la moitié des cas. Ce qui n’empêche pas le standard de la CECAL d’exploser, notamment le 25 du mois quand les salaires ont été versés et que l’alcool désinhibe. Les policiers doivent gérer les demandes afin de ne pas surcharger les patrouilles.

«La priorité va à l’intégrité physique, aux cambriolages en cours, aux accidents de la circulation avec blessés ou encore aux conflits. Mais nous prenons chaque appel au sérieux, les gens ne doivent pas hésiter à composer le 117, souligne M. Brahier. Même s’il n’y a pas d’intervention immédiate, comme pour un problème de nuisance récurrent, il en restera une trace dans nos fichiers.»