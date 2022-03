Football – A Genève, l’équipe de Suisse logera à La Réserve

La sélection, qui jouera au Stade de Genève en Ligue des nations contre l’Espagne et le Portugal, les 9 et 12 juin, a choisi son lieu de résidence.

L’hôtel de luxe La Réserve est situé dans un parc de quatre hectares, au bord du lac Léman. AFP

Depuis plusieurs semaines, on sait que l’équipe de Suisse va jouer deux matches de haut vol à Genève, dans le cadre de la Ligue des nations. Le mois de juin commencera pour elle par deux déplacements, le 2 en République tchèque et le 5 au Portugal, mais les 9 et 12 juin, c’est au Stade de Genève que la sélection helvétique accueillera l’Espagne et le Portugal. Pour préparer au mieux ces deux échéances à domicile, l’ASF a tranché: la Suisse logera dans l’hôtel de luxe La Réserve.

Les internationaux suisses devraient y poser leurs valises, le 7 juin. Soit deux jours après le match aller à Lisbonne contre le Portugal et deux jours avant le choc contre l’Espagne. Ils quitteront les lieux le 13 juin, au lendemain du match retour contre les Portugais.

Situé dans un parc de quatre hectares, au bord du lac, La Réserve dispose de tout le confort pour préparer au mieux ces deux échéances. Il y avait d’autres candidats à l’accueil de la sélection. Mais la situation de l’hôtel de luxe a convaincu l’ASF: le plus grand calme, un accès rapide à l’autoroute pour se rendre au Stade de Genève. De plus, la Suisse s’entraînera à Meyrin durant son séjour genevois: là aussi, l’accès est rapide via l’autoroute. Des déplacements courts.