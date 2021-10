politique – A Genève, on vote beaucoup plus souvent qu’ailleurs

politique : À Genève, on vote beaucoup plus souvent qu’ailleurs

Ces dernières années, les citoyens du bout du lac se sont sans cesse rendus aux urnes. Le canton est le champion des lois contestées par référendum.

Le 28 novembre, les Genevois seront appelés à se prononcer sur six objets cantonaux. Cette multiplicité n’est pas une surprise, tant le canton du bout du lac a pris l’habitude, ces dernières années, d’empiler les scrutins. « Le Temps » a ainsi calculé que depuis 2018, 40 objets cantonaux y ont été soumis au peuple contre quatre en Valais et un seul dans le canton de Vaud.

Jusqu’en 1996, Genève figurait dans la moyenne basses des cantons friands de votations. Puis la tendance s’est inversée. Depuis cette année-là, 222 objets ont été tranchés par les Genevois, soit le double de la moyenne suisse. Seuls Bâle-Campagne (249) et Zurich (243) ont davantage recouru aux urnes. Si l’on considère les référendums facultatifs, soit les lois contestées par référendum, Genève arrive même en tête, avec 70 votations, contre 60 à Bâle-Campagne, 41 dans le canton de Vaud et 38 à Zurich et Neuchâtel.