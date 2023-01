Double nationalité: A Genève, un Suisse sur deux a plusieurs passeports, à Obwald un sur 20

Double nationalité : À Genève, un Suisse sur deux a plusieurs passeports, à Obwald un sur 20

Les cantons romands ont globalement plus de citoyens suisses qui ont une deuxième nationalité qu’outre-Sarine. Les binationaux italo-suisses sont le premier contingent.

Les passeports allemands sont les troisième plus nombreux chez les Suisses binationaux, après les italiens et les français. 20min/Matthias Spicher

Alors que les questions autour de la naturalisation sont de nouveau débattues au niveau national, avec la proposition des Vert-e-s d’introduire le droit du sol ou une initiative populaire qui veut réduire de moitié le délai avant de pouvoir demander le passeport à croix blanche, l’Office fédéral de la statistique a publié, jeudi, des données qui montrent le grand écart qui existe dans le pays en matière de double nationalité.

À Genève, 47,9% des citoyens suisses détenaient au moins une autre nationalité en 2021. C’est, de loin, le taux le plus élevé du pays. À l’inverse, à Obwald, seuls 5,6% des Suisses sont concernés par la double nationalité. Détaillée par âges, la statistique indique encore que, parmi les jeunes de 15 à 19 ans, c’est même 57,6% des Genevois qui ont une autre nationalité, tandis que parmi les 80 ans et plus, le taux est de 23%, à Genève toujours.

Latins plus divers

Il existe une tendance à une plus forte proportion de Suisses binationaux dans les cantons latins, en plus des cantons urbains. Après Genève, c’est le canton de Vaud qui arrive en deuxième position, avec 31,4% de Suisses qui ont au moins une autre nationalité. Suivent le Tessin, Neuchâtel et Bâle-Ville, Zurich et le Valais. En moyenne suisse, 19% des citoyens suisses ont au moins un autre passeport. «Depuis 2010, leur part a augmenté de plus de 5 points de pourcentage», note l’OFS, ajoutant que la majorité d’entre eux ont obtenu la double nationalité par naturalisation, une minorité l’ayant déjà la naissance.

Ce sont les pays voisins qui sont les premiers contingents de Suisses binationaux. Les Italo-Suisses sont les plus nombreux, suivis par ceux qui ont la nationalité suisse et française, et suisse et allemande ensuite. Puis ce sont les Suisses qui sont également citoyens turcs et portugais qui referment le top 5.

