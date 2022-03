Tribunal d’Olten (SO) – A genoux et en larmes, il demande pardon à sa victime

Tribunal d’Olten (SO) : À genoux et en larmes, il demande pardon à sa victime

Il y a deux ans lors d’un cambriolage à Olten, un homme avait frappé sa victime au visage. Mercredi, devant le tribunal, il s’est jeté à ses pieds pour lui demander pardon.

Le Tribunal d’Olten (SO).

Un homme de 43 ans a dû répondre ce mercredi de cambriolage devant le Tribunal d’Olten (SO). Les faits remontent au 1er juin 2020. Il s’était introduit dans la maison d’une femme, l’avait menacée avec un couteau de cuisine et lui avait volé 78’000 francs dans un coffre-fort. Il avait aussi donné un coup de poing au visage de la femme de 67 ans. Cette dernière avait dû subir une opération en raison de ses blessures. Aujourd’hui encore, la sensation dans la moitié droite de son visage et sa vision avec l’œil droit sont altérées.