Météo: A gla-gla! Il a fait frisquet ce dimanche matin

Météo : À gla-gla! Il a fait frisquet ce dimanche matin

Au col de l’Ofen, à plus de 2000 mètres d’altitude, on a mesuré -11,9 degrés ce dimanche matin.

Mais cette timide incursion hivernale sera de courte durée. Un courant de sud-ouest dirigera de l’air nettement plus doux que ces derniers jours vers nos régions depuis ce dimanche. Si le fond de l’air restera bien frais en plaine, les températures gagneront 5 à 8 degrés en montagne par rapport à samedi et la limite du zéro degré remontera au-delà de 3000m d’altitude. Les températures douces gagneront toutes les régions lundi avec des pointes à 15 degrés en plaine et encore 10 à 12 degrés entre 1000 et 1500m d’altitude. Ajoutez à cela un soleil très généreux, et vous aurez tous les ingrédients pour pleinement profiter de la journée de lundi en plein air promet MeteoNews.