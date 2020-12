Dès lors, pour arracher sa première qualification en 8es de finale dans l’histoire moderne de la compétition, il fallait que dans l’autre rencontre de la poule, l’Inter Milan et Donetsk fassent match nul. Les «Poulains», le Genevois Denis Zakaria en tête, ont suivi les dernières minutes de ce duel en direct, sur un petit écran. Avant de se laisser aller à une effusion de joie au coup de sifflet final à San Siro (0-0)!

Le Borussia a perdu la première place de sa poule au dernier match. Mais se qualifier dans un groupe où évoluaient non seulement le Real, 13 fois vainqueur de l’épreuve, mais aussi l’Inter Milan et le Shakhtar, respectivement finaliste et demi-finaliste de la dernière Ligue Europa, n’avait rien d’évident.