Les insultes racistes pleuvent

À Gladbach, on est «sidéré» par l’avalanche de messages haineux

Le club allemand, qui a pris fait et cause pour le mouvement «Black Lives Matter», demande même à ses membres «qui ne partagent pas ces valeurs du Borussia Mönchengladbach de résilier leur adhésion»!

Du côté des Fohlen, on ne comprend pas le déchaînement raciste d’une certaine frange des supporters.

Le Borussia Mönchengladbach se dit «sidéré» par l'avalanche de commentaires racistes qui déferle sur son site et ses réseaux sociaux depuis les actions du club en faveur du mouvement «Black Lives Matter» ces derniers jours.

«Vendredi dernier, rappelle le club dans un éditorial en ligne, nous avons diffusé une vidéo CONTRE LE RACISME, en commun avec Borussia Dortmund, Schalke 04 et le FC Cologne. Ce que nous avons subi depuis dans les commentaires nous laisse sidérés», poursuit le club de Marcus Thuram, le premier footballeur à avoir posé un genou à terre sur le terrain après le décès de George Floyd.

«Nous continuons à nettoyer les nombreux commentaires racistes, haineux et méprisants!», ajoute le club, qui va même plus loin, en demandant ouvertement à ses membres «qui ne partagent pas ces valeurs du Borussia Mönchengladbach de résilier leur adhésion», en affirmant avoir «profondément honte» de ces supporters. Le Borussia, sur le modèle des grands clubs associatifs allemands, compte plus de 150’000 membres.