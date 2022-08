Football: «À Gland, je m’étais fait recaler de l’équipe de Suisse M15»

Lorsqu’on tend une perche à Ludovic Magnin, il y a rarement lieu d’être déçu de la façon dont il s’en saisit. La question de la semaine, c’était de savoir quels souvenirs de footballeur liaient l’entraîneur du Lausanne-Sport à Gland. Sachant que sa carrière l’a rapidement mené à quitter les terrains régionaux pour les antres de Bundesliga. «J’y suis sûrement venu en juniors avec Assens ou Echallens. Je ne sais plus trop, c’est vague tout ça.» C’est tout? Non. «La première chose qui me revient, c’est ce match de sélection pour l’équipe nationale M15. Un souvenir mitigé. J’avais marqué, j’étais heureux, mais on ne m’avait pas retenu», en sourit aujourd’hui celui qui évoluait alors en milieu de terrain.