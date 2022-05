Football: A Glasgow, la chasse aux canapés a débuté

Le texte traduit en français, il a écrit: «Bonjour Madame, je m’appelle Connor et je suis un fan des Rangers à Séville pour la finale. Je suis désespérément à la recherche d’un endroit où loger. Les hôtels coûtent plus de 600 euros, alors si vous avez un lit gratuit ou un canapé sur lequel je peux dormir, ce serait d’une grande aide. Je serais prêt à payer pour ce service. Merci. Allez les Rangers!»

Le profil a été partagé en ligne, avec la légende «tinder»> airbnb». Il a récolté plus de 36’000 likes sur Twitter.

De retour en finale treize ans plus tard

Le club écossais a reçu environ 9500 billets, mais on sait d’ores et déjà que leurs supporters vont être beaucoup plus nombreux le mercredi 18 mai à Séville.