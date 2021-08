France : À Grasse, la récolte du jasmin bat son plein pour les cent ans de Chanel N° 5

Dans le sud de la France, des femmes ramassent actuellement à la main la délicate fleur de jasmin qui entre dans la composition du mythique parfum.

La fleur du jasmin – «Jasminum Grandiflorum» pour les botanistes – éclôt la nuit et se ramasse le matin.

La récolte du jasmin, ingrédient principal du parfum No 5 de Chanel, s’étale de juillet à octobre près de Grasse, dans le sud-est de la France. Un labeur éprouvant effectué à 90% par des femmes, exclusivement à la main.

La cueillette du jasmin bat son plein en France près de Grasse, entre Alpes et Méditerranée, pour le parfum Chanel le plus vendu au monde, le mythique N° 5, qui fête ses 100 ans cette année.

Cultivée désormais sur moins d’une douzaine d’exploitations autour de cette ville, berceau historique de la parfumerie, la petite fleur blanche – «Jasminum Grandiflorum» pour les botanistes – éclôt la nuit et se ramasse le matin.

Un labeur éprouvant effectué à 90% par des femmes, courbées ou accroupies sous le soleil entre les rangées d’arbustes, exclusivement à la main et d’un geste répété des milliers et des milliers de fois puisqu’il faut 8000 à 10’000 fleurs pour faire un kilo à la pesée en fin de matinée.

«Le jasmin, c’est plus délicat, plus long», avoue Colette Mul, 50 ans, dont la famille cultive des plantes à parfum depuis 1840, en exclusivité pour la maison Chanel depuis 1987, sur 20 hectares en passe de s’agrandir.

La récolte de jasmin s’étale de juillet à octobre et le noyau dur des saisonniers, 40 à 45 personnes, «revient chaque année», dit-elle, complété par des familles bulgares pour qui la rémunération est attractive, avec un salaire minimum français valant quatre fois celui en cours dans leur pays, plus des primes de rendement.

Si légère qu’on ne la sent pas

L’usine est à la sortie de la propriété, avec ses cuves en inox où les centaines de molécules composant l’odeur du jasmin sont extraites en plongeant les fleurs, sans les tasser, dans des bains successifs d’isohexane, un solvant chimique non cancérogène pour ceux qui le manipulent et qui a remplacé l’hexane il y a trois ans.

Savoir-faire classés au patrimoine mondial

Le jasmin de Grasse reste cependant «probablement l’ingrédient le plus important du N° 5», affirme Olivier Polge, le «nez» de Chanel.

Il «nous a donné énormément de travail car il a été un peu en danger», ajoute le parfumeur qui ne l’utilise que dans l’extrait de N° 5, à savoir «la formule la plus concentrée, la plus haut de gamme et qui est l’identité du parfum», mais pas dans l’eau de toilette.