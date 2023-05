Océan Pacifique: A Guam, le typhon Mawar souffle des rafales de vent «destructrices»

«Il apparaît en l’état que l’œil du cyclone est en train de passer au-dessus du canal de Rota», a déclaré la gouverneure de l’île, Lou Leon Guerrero, sur son compte Facebook, en référence au canal séparant Guam de l’île de Rota, plus au nord. La responsable avait plus tôt appelé les habitants à «se mettre à l’abri immédiatement».

Alerte aux crues soudaines

Le NWS a mis en garde contre la «triple menace» de pluies torrentielles, de vents destructeurs et d’ondes de tempête (des montées du niveau de la mer) possiblement meurtrières. L’arrivée du typhon fait également craindre des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels pour Guam et Rota, autre île américaine de l’archipel des îles Mariannes.

Marée de deux à trois mètres plus haute

Les autorités s’attendent également à ce que le typhon entraîne des pluies torrentielles et cause des inondations, qui pourraient à leur tour provoquer des glissements de terrain au centre et dans la partie sud de l’île, a averti le NWS. Selon les prévisions, de 25 à 38 cm de pluie – et plus de 50 cm par endroits – pourraient tomber.