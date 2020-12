Alors que la Suisse alémanique se voit forcée de fermer ses restaurants et que la Suisse centrale a décidé de fermer également ses stations de ski, dans les cantons romands, on persévère, et le monde afflue, faisant se côtoyer skieurs et dénonciateurs. Des lecteurs ont contacté «20 minutes» à plusieurs reprises ces derniers jours, photos à l’appui, pour signaler des lieux où les distances ne semblaient pas respectées, le plus souvent dans les files d’attentes pour les remontées mécaniques dans des stations valaisannes.