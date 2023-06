Cinéma: A Hollywood, les acteurs pourraient se joindre à la grève des scénaristes

Un double mouvement social réunissant acteurs et scénaristes serait une première à Hollywood depuis 1960 et pourrait mettre l’industrie à genoux.

Les acteurs vont-ils venir grossir les rangs des scénaristes en grève depuis deux mois à Hollywood? Le suspense était toujours entier vendredi, quelques heures avant la date limite des négociations et un possible double mouvement social qui gèlerait la quasi-totalité des productions américaines.

La convention collective des 160’000 acteurs représentés par le syndicat SAG-AFTRA expire à minuit, heure de Los Angeles (09h00, heure suisse samedi). Faute d’accord avec le patronat des grands studios et plateformes de streaming, les comédiens pourraient lancer une grève immédiatement. Mais les rumeurs sur une possible extension de la durée des négociations enflent également ces derniers jours.

Rémunérations «résiduelles»

«Moderniser nos contrats»

Un double mouvement social réunissant acteurs et scénaristes serait une première à Hollywood depuis 1960 et pourrait mettre l’industrie à genoux. Les acteurs peuvent geler non seulement les productions basées sur les scripts déjà terminés avant mai, mais aussi la promotion des blockbusters attendus en salle cet été -- «Barbie», «Oppenheimer», «Gran Turismo», etc.