Etats-Unis : A Indianapolis, des bolides à 250 km/h, sans pilotes

Le célèbre circuit accueille ce samedi une course hors du commun pour tester les véhicules autonomes dans des conditions extrêmes.

Des spectateurs et des membres de l’équipe d’Auburn university’s Autonomous Tiger Racing avant le départ sur la piste du circuit d’Indianapolis.

Les voitures de course sans pilote peuvent atteindre 250 km/h.

L’IAC aurait dû faire rouler ensemble les neuf voitures, comme lors d’une course classique, mais les organisateurs ont finalement renoncé, car toutes les équipes n’étaient pas au point. Au lieu de quoi, les véhicules partiront les uns après les autres, et le plus rapide sur deux tours lancés l’emportera.