Diplomatie – A Istanbul, Angela Merkel remercie Erdogan sans omettre ses critiques

Diplomatie : À Istanbul, Angela Merkel remercie Erdogan sans omettre ses critiques

Dans le cadre de sa tournée d’adieux, la chancelière allemande a été reçue par le président turc. Elle a salué la bonne collaboration entre les deux pays, mais a rappelé que la question des droits de l’homme en Turquie constituait toujours une pierre d’achoppement.

La chancelière allemande Angela Merkel a salué samedi à Istanbul la «très bonne collaboration» avec la Turquie sans cacher ses critiques sur la question des droits de l’homme et des libertés individuelles. Angela Merkel, reçue par le président turc Recep Tayyip Erdogan dans le cadre de sa tournée d’adieu après seize années à la tête de la première puissance européenne, a assuré qu’il en irait de même entre cet «important partenaire» et la future équipe au pouvoir en Allemagne.

«J’ai été parfois critique face aux développements auxquels nous avons assisté dans le domaine des droits de l’homme et des libertés individuelles», a-t-elle rappelé. «La seule chose que je peux vous dire c’est qu’il en ira de même avec le prochain gouvernement allemand: la relation entre la Turquie et l’Allemagne continuera, avec ses bons et ses mauvais côtés», a-t-elle assuré. La relation entre les deux pays a connu de fortes tensions après le putsch avorté de juillet 2016 et les représailles qui s’étaient suivies contre la société civile.