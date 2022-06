La Pontaise transfigurée avant le show de Soprano

«Il y a une scène centrale au milieu du stade. Ça pose des problèmes supplémentaires. Notamment au niveau de la protection du sol (ndlr: plus de 6000 m² de moquette seront notamment posés). En plus, il y a des extensions qui s’avancent en étoile depuis la scène centrale qui portent très loin. Et vu que la scène est au centre, il a fallu utiliser des terrains annexes, à l’extérieur du stade, pour construire des backstages», détaille Michel Mansis, directeur technique de Live Music Production, organisateur du concert. Le montage a démarré le 24 mai 2022. Deux grues de 75 tonnes ont été utilisées pour mettre en place les huit mats, d’une vingtaine de mètres chacun, qui entourent la scène, une sorte de soucoupe volante entièrement blanche. Quarante camions ont convergé vers Lausanne totalisant près de 1600 tonnes de matériel. «Il a fallu deux jours pour protéger la pelouse, trois pour monter la scène, deux pour installer le son, la lumière et la vidéo», calcule le Français qui travaille depuis plus de 25 ans au sein de la société genevoise. Corollaire, énormément de personnel a été engagé pour ce show: plus d’une centaine de personnes pour les montages, 50 supplémentaires pour les démontages et plus de 200 rien que pour la sécurité le jour du concert.