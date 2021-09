Hockey sur glace : À jouer avec le feu, FR Gottéron a manqué d’être puni

FR Gottéron a doublé son capital points face à Rapperswil. Victorieux à Berne mardi, il s’est cette fois-ci imposé chichement contre des St-Gallois longtemps incapables de trouver l’ouverture.

C’est ce qui s’appelle s’enfermer dans un profond mutisme. Vaincu 2-0 mercredi à Lugano, Rapperswil a longtemps cru qu’il ne parviendrait à nouveau pas à trouver le chemin des filets. Silencieuse durant 57’35, la formation désormais dirigée par Stefan Hedlund est revenue à la hauteur de son adversaire que très tardivement, alors que son gardien Noël Bader avait déserté sa cage. Cette réussite a au moins eu le don de ranimer FR Gottéron, qui a inscrit le but décisif dans la minute suivante par l’intermédiaire de Julien Sprunger en avantage numérique, et prendre pour le coup trois nouveaux points après ceux ramenés de Berne trois jours plus tôt. Ce succès 3-1 – Sandro Schmid a conclu dans la cage vide - traduit en tout cas bien la difficulté rencontrée par les Dragons pour mettre leur invité à terre.