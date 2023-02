Soudan du Sud : À Juba, le pape appelle à rendre une «dignité» aux déplacés

«On ne peut plus attendre»

«Je renouvelle de toutes mes forces l’appel le plus pressant (...) à reprendre sérieusement le processus de paix afin que les violences prennent fin et que les gens puissent retrouver une vie digne», a déclaré François lors d’une rencontre avec des déplacés internes, au deuxième jour de sa visite. «Mais on ne peut plus attendre: un grand nombre d’enfants nés ces dernières années n’ont connu que la réalité des camps de personnes déplacées, oubliant l’air du pays, perdant le lien avec leur terre d’origine, leurs racines, leurs traditions», a-t-il insisté devant 2500 personnes. Le chef de l’Eglise catholique a notamment «supplié» les habitants de «protéger, respecter et valoriser» les femmes. Les violences sexuelles sur les femmes et les jeunes filles sont «généralisées et systématiques» dans le pays, selon un rapport publié en 2022 par la Commission sur les droits de l’Homme, mandatée par l’ONU.