Afghanistan : À Kaboul, la vie reprend lentement, mais «la peur est là»

Dans la capitale afghane, si la vie reprend peu à peu ses droits, les habitants restent méfiants. Les femmes étaient notamment rares dans la rue, mardi.

«Les gens ont peur de l’inconnu»

Les femmes avaient interdiction de sortir sans un chaperon masculin et de travailler, les filles d’aller à l’école. Les femmes accusées de crimes comme l’adultère étaient fouettées et lapidées à mort. Les hommes devaient garder une barbe longue, assister aux prières sous peine d’être battus et étaient contraints de porter le vêtement traditionnel. Le ministère pour la Promotion de la vertu et la Répression du vice faisait régner la terreur.