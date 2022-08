Terrorisme: A Kaboul, un drone américain tue le chef d’Al-Qaïda sur son balcon

Terrorisme : À Kaboul, un drone américain tue le chef d’Al-Qaïda sur son balcon

L’aube s’est déjà levée sur Kaboul dimanche, un drone américain survole la capitale afghane et Ayman al-Zawahiri se tient sur le balcon de sa maison. Sur décision de Joe Biden et après des années de traque, deux missiles sont tirés, le chef d’Al-Qaïda est mort.

Autour de la maison où vivent sa femme, sa fille et ses petits-enfants, les traces d’une frappe sont minimes, aucune explosion ne semble s’être produite, aucune autre victime n’est connue. Cette attaque est, selon les États-Unis, le résultat d’années de traque, de mois de repérage et d’une frappe aérienne dans un ciel d’été.

Recherché depuis des années par les services secrets américains, et plus encore depuis la mort en 2011 d’Oussama Ben Laden à qui il a succédé à la tête de l’organisation terroriste, Ayman al-Zawahiri semblait se terrer entre le Pakistan et l’Afghanistan.

Maquette présentée à la Maison-Blanche

«Nous avons identifié Zawahiri à de nombreuses reprises, et pour de longs moments, sur son balcon, là où il a finalement été abattu», a expliqué lundi soir un haut responsable américain, tandis que Joe Biden annonçait la nouvelle depuis la Maison-Blanche. Pendant la préparation, en mai et juin, seuls une poignée de responsables américains sont tenus dans la confidence.

Le 25 juillet, le président -- positif au Covid-19 -- rassemble ses principaux conseillers et «cherche à en savoir plus sur l’organisation des pièces derrière la porte et la fenêtre du troisième étage». Il demande l’avis de tous puis «autorise une frappe aérienne précise et sur-mesure,» toujours selon un haut responsable américain ayant requis l’anonymat.