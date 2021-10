Afghanistan – A Kandahar, le cannabis prospère à l’ombre des talibans

Afghanistan : À Kandahar, le cannabis prospère à l’ombre des talibans

Alors que l’Afghanistan est le premier producteur mondial de drogues – principalement d’opium et de haschisch, les talibans disent vouloir éradiquer la narco-économie.

Sur plus de trois hectares, les plants de cannabis montent à hauteur d’homme, du vert le plus foncé au jaune paille, dégageant leur odeur âcre. «C’est la plantation la plus rentable, plus que n’importe quel fruit, et plus que l’opium qui nécessite plus d’investissements et de produits chimiques», explique Ghulam Ali, 30 ans, yeux bleus rieurs et turban noir.