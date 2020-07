il y a 1h

À Kansas, on ne parle que de Katie et du champagne de la vérité

C’est une employée d’une boutique d’alcool qui a dévoilé, avant tout le monde, sur les réseaux sociaux la signature du contrat du joueur de NFL Patrick Mahomes, qui vaut 500 millions de dollars.

C’est un tweet de Katie Camlin qui a dévoilé la signature de Patrick Mahomes. Ballecourbe.ca

À Kansas, on ne parle que de cette affaire. De Patrick Mahomes, tout d’abord, qui est devenu le joueur le mieux payé de la NFL avec un spectaculaire contrat de plus de 500 millions de dollars. Même si la star américaine ne touchera pas toute cette somme, l’entente reste une excellente nouvelle pour les champions du Super Bowl et pour l’avenir du football compétitif à Kansas City.

À Kansas, on parle aussi beaucoup de cette petite tempête médiatique que cette griffe prestigieuse a causée, par la faute d’un membre du personnel des Chiefs, qui en a un peu trop dit avant que l’annonce ne soit officielle.

À Kansas mais aussi dans le reste du pays, les grosses nouvelles de la NFL proviennent normalement d’un de ces trois journalistes: Adam Schefter, Jay Glazer et Ian Rapoport. Ce sont eux et seulement eux qui ont les connexions, les contacts. Ce sont eux qui sont constamment en relation avec les dirigeants de tous les clubs. Rien ne leur échappe ou presque.

Dans le cas du contrat de Mahomes, officiellement, c’était encore lui, Adam Schefter, qui était l’homme au scoop.

Mais voilà, pour une fois, le chasseur d’info exclusive avait été devancé d’une heure par Katie Camlin. Katie qui? Personne, dans le milieu, n’avait entendu parler d’elle.



À vrai dire, Katie Camlin est une employée d’une boutique à Kansas City où l’on vend de l’alcool. Et le hasard a voulu que, ce jour-là, un membre du personnel exécutif des Chiefs soit venu acheter six bouteilles de Dom Perignon en mentionnant que l’équipe avait une grosse signature à fêter et que ce n’était pas Chris Jones.



La vendeuse a alors mené sa petite enquête, sur Twitter, pour en déduire que l’heureux élu était certainement Patrick Mahomes. Bingo!

Depuis, ses followers ont explosé…