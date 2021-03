E-sport : À Katowice, la surprise finale était un Hobbit géant

Gambit a remporté la finale de «CS:GO» du rendez-vous incontournable polonais face à une autre structure russe, Virtus.pro.

Astralis, G2, Natus Vincere ou Vitality... Tous les grands noms de «CS:GO» se sont fait éliminer du tournoi majeur IEM Katowice, en Pologne, avant les demi-finales. À tel point qu’à ce stade du tournoi ne figuraient que quatre équipes passées par les play-in. Et, à ce petit jeu, c’est l’équipe russe Gambit qui est allée au bout de la surprise et s’est imposée en finale face à Virtus.pro sur le score de 3-2.

«Je suis le gars le plus heureux du monde!», a réagi le joueur kazakh Hobbit, le grand homme de cette finale. Le match a pourtant commencé par un suspense oppressant sur la carte Vertigo, remportée par Virtus.pro avec une maigre avance (16-14). Mais Gambit ne s’est pas laissé abattre et a parfaitement répondu sur les deux cartes suivantes, Dust2 (16-6) et Train (16-4), infligeant une véritable leçon d’efficacité et de réalisme à ses opposants, avec un Hobbit impressionnant lors de cette finale. Apathique, Virtus.pro s’est repris sur la quatrième carte (Overpass), remportée finalement 16-12 par Gambit, qui s’est toutefois fait quelques frayeurs au moment de conclure.