Soudan: 4e jour de combats intenses malgré les appels au cessez-le-feu

Les violences ont fait depuis samedi plus de 185 morts à travers le pays, selon l’ONU. AFP

La capitale soudanaise tremble mardi soir sous les tirs et les explosions au quatrième jour d’une lutte de pouvoir entre deux généraux toujours indifférents aux appels à un cessez-le-feu, après des combats ayant fait près de 200 morts.

Tirs à l’arme lourde dans les rues

A la demande de la communauté internationale, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit «Hemedti», avaient annoncé s’engager pour une trêve de 24 heures. L’armée, elle, disait n’en avoir pas entendu parler. A l’heure dite, 16H00 GMT (18h en Suisse), le bruit des combats résonnait toujours dans différents quartiers de Khartoum, selon plusieurs témoins. Les FSR ont accusé l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux commandes depuis le putsch de 2021, d’avoir «violé la trêve», alors que leurs propres hommes continuaient de tirer à l’arme lourde dans les rues, selon des témoins.

Les avions militaires survolent toujours la ville alors qu’ils ont déjà frappé quatre hôpitaux à Khartoum, s’alarment des médecins. Dans tout le pays, l’un des plus pauvres au monde où la santé est à genoux depuis des décennies, «16 hôpitaux sont désormais hors service». La Croix-Rouge et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont appelé les belligérants à garantir l’accès aux personnes dans le besoin, alors que les combats se concentrent à Khartoum et dans la région du Darfour (ouest).

De la fumée s’élevant au-dessus de Khartoum, mardi. TWITTER @ayman_amin_ via REUTERS

Habitants cloîtrés chez eux

Le patron de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a dénoncé «le pillage de certains établissements de santé et de l’utilisation d’autres à des fins militaires». Dans un pays où la faim touche plus d’un habitant sur trois, humanitaires et diplomates disent ne plus pouvoir travailler: trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués au Darfour.

Mais les appels du G7, de l’ONU et des Etats-Unis à mettre fin aux violences n’y font rien: des hommes en treillis, parfois enturbannés comme les nomades de la région du Darfour, continuent de faire régner la terreur à Khartoum, tandis que les raids aériens de l’armée touchent des zones densément peuplées. Les habitants, eux, sont en majorité cloîtrés chez eux sans électricité ni eau courante et voient leur stocks de nourriture fondre depuis que le conflit politique entre les deux généraux a dégénérer samedi en bataille rangée. Civils et diplomates les pressaient de s’accorder sur un calendrier et les conditions d’intégration des FSR à l’armée pour relancer la transition démocratique, mais faute d’accord, ils ont sorti les armes.

Un A330 cible de tirs prend feu: panique à l’aéroport de Khartoum

«Cela fait quatre jours que l’on ne dort pas»

Au quatrième jour de violence, les rares épiceries ouvertes préviennent qu’elles ne tiendront plus longtemps sans réapprovisionnement. Des habitants commencent à partir pour la province qui borde le sud la capitale où il n’y a pas de combats. Sous un ciel barré de colonnes d’épaisse fumée noire au-dessus des QG de l’armée et des paramilitaires, d’autres s’aventurent dehors à la recherche de nourriture ou d’un générateur. A Khartoum, «cela fait quatre jours que l’on ne dort pas», raconte à l’AFP Dallia Mohamed Abdelmoniem, 37 ans.

Les violences ont fait depuis samedi plus de 185 morts à travers le pays, selon l’ONU, et poussé plusieurs ONG et agences onusiennes à suspendre toute aide. Lundi, un convoi diplomatique américain a essuyé des tirs et l’ambassadeur de l’Union européenne a été «agressé dans sa résidence» à Khartoum. La diplomatie soudanaise, loyale au général Burhane, a accusé les FSR. L’ONU recense 1800 blessés, et sûrement beaucoup plus tant les accès sont difficiles, pour les patients comme pour les médecins.