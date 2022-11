Guerre en Ukraine : A Kherson, les habitants redoutent des bombardements russes

Sa reprise par les forces ukrainiennes au troisième mois d’une large contre-offensive entrave les projets de Moscou pour s’assurer la maîtrise de la côte ukrainienne sur la mer Noire. Kherson se trouve aujourd’hui sous les tirs en raison d’une poussée ukrainienne vers l’est dans la région éponyme, voire peut être vers la Crimée. Le danger risque de perdurer. «La Russie a le plus à gagner d’une pause et c’est pourquoi l’Ukraine est incitée à continuer sa poussée», estime Rob Lee du Foreign Policy Research Institute américain.

«Kherson fait maintenant partie du front»

«Nous pourrions mourir demain», s’effraie Andriï Krivov, à peu près certain que les Russes vont prochainement frapper la ville elle-même. «Kherson fait maintenant partie du front. Et quand ils vont commencer à bombarder, nous voulons paraître devant Dieu en étant mariés».

Pro-russes discrets

«Il y a de très fortes chances qu’ils commencent à nous bombarder maintenant», assure Abdriï Krivov, main dans la main avec Natalia. Lydia Belova, elle, se dit prête à endurer de nouvelles souffrances: «La liberté c’est toujours le plus important», lance celle qui a passé huit mois et demi à regarder les soldats russes piller les magasins et pourchasser ceux qui refusaient leur autorité.

«Une armée de voleurs»

La cathédrale Sainte-Catherine abritait les restes du prince Grigori Potemkine, ministre de Catherine II, impératrice russe du XVIIIe siècle. Kherson honore Potemkine comme son fondateur. Le protodiacre Andriï Krivov était fier de conserver ses restes dans la crypte. Ils n’y sont plus. «Les Russes sont venus avec leurs fusils et l’ont emporté il y a environ deux semaines», explique le religieux. «Nous avons eu deux guerres mondiales, les Nazis et les communistes sans Dieu, et personne ne l’avait touché».