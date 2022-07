Guerre en Ukraine: A Kiev, des combattants géorgiens formés par une ONG Suisse

Guerre en Ukraine : À Kiev, des combattants géorgiens formés par une ONG Suisse

L’ONG suisse «Appel de Genève» propose des cours de droit international dans la capitale ukrainienne pour apprendre aux soldats étrangers les règles à respecter en temps de guerre.

En attendant, Lequin et son organisation tentent de «documenter» les crimes de guerre imputés par Kiev et ses alliés occidentaux à l’armée russe -- que Moscou rejette -- car la guerre s’arrêtera et «ira au tribunal à un moment», selon elle. Sur le terrain, Mamoulachvili et ses hommes font face ces derniers temps à la puissance de feu russe.

«Les combats sont de plus en plus compliqués pour nous car la Russie utilise désormais uniquement son artillerie, et n’est plus dans une stratégie de combats rapprochés», dit-il. «L’Ukraine doit protéger sa population civile mais le pays se fait bombarder quotidiennement et on n’a pas d’armes pour y répondre», déplore-t-il, appelant la communauté internationale à donner plus d’armes lourdes pour contrecarrer les plans russes.