Guerre en Ukraine – A Kiev, les soldats russes laissent des cadavres et du sang sur leur passage

Guerre en Ukraine : À Kiev, les soldats russes laissent des cadavres et du sang sur leur passage

Dans le quartier résidentiel d’Oblon, au nord de Kiev, les blindés russes écrasent tout dans leur avancée vers le centre de la capitale où siège le pouvoir ukrainien.

Une partie de la matinée, échanges de tirs et explosions ont secoué le quartier résidentiel d’Oblon. Les explosions les plus fortes ont retenti jusqu’au centre-ville, à sept kilomètres de là. Dans une grande confusion, les habitants, calfeutrés chez eux, s’aventurent dans les rues désertées pour constater les dégâts et secourir les blessés.

«Ce n’était pas un accident, c’était pour le plaisir»

Certains ont indiqué avoir vu deux corps ressemblant à des soldats russes tués. L’armée ukrainienne a néanmoins interdit à l’AFP de les approcher. «Deux véhicules de combat d’infanterie avec des marques d’identification cachées roulaient sur la route. Je n’ai pas vu l’insigne de l’unité», explique Evguen Nalutay, 39 ans. «L’un s’est caché juste dans ce passage souterrain et l’autre a continué tout droit, avant de s’engager dans la cour d’une maison et je l’ai perdu de vue, les gens fuyaient.»

Plus tôt dans la matinée, les forces ukrainiennes ont confirmé l’arrivée de blindés russes dans deux localités, Dymer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km au nord-ouest de Kiev. L’armée ukrainienne a assuré les avoir repoussés. Mais les forces russes arrivent aussi depuis le nord-est, et quelques heures plus tard, certains véhicules blindés russes étaient bien en action dans la capitale.