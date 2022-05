Guerre en Ukraine: A Kiev, Nancy Pelosi a rencontré Zelensky

Guerre en Ukraine : À Kiev, Nancy Pelosi a rencontré Zelensky

Dimanche, l’Américaine Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a pu discuter avec le président ukrainien. Cette visite intervient peu après le déplacement du chef de la diplomatie.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rencontré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d’une visite surprise à Kiev. «Merci aux États-Unis de contribuer à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de notre État», a twitté le président ukrainien pour accompagner une vidéo où on le voit, flanqué de gardes armés, accueillir Nancy Pelosi et une délégation du Congrès devant la présidence à Kiev et ensuite en réunion avec la délégation américaine.