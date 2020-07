Relation diplomatique

À Kiev pour évoquer une collaboration bilatérale

Simonetta Sommaruga se rend la semaine prochaine en Ukraine. Plusieurs événements consacrés aux échanges économiques et scientifiques sont prévus.

La conseillère fédérale sera reçue mardi 21 juillet à Kiev par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, indique lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les entretiens porteront sur la collaboration bilatérale et le contexte international.

Plusieurs événements consacrés aux échanges économiques et scientifiques sont prévus pour le premier jour de la visite présidentielle. Une délégation économique composée de représentants des branches de l’énergie et des infrastructures sera du voyage.

Le programme prévoit notamment des entretiens sur la situation actuelle avec les autorités locales et des experts de l’aide humanitaire et de la politique de développement. Une visite d’une station de traitement de l’eau, soutenue par la Suisse et qui approvisionne la population des deux côtés de la ligne de contact, est planifiée.