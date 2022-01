Ski alpin - À Kitzbühel, c’était Kilde le Boss

Après Wengen, Kitzbühel! À quinze jours de la descente olympique de Pékin, Aleksander Aamodt Kilde a prouvé qu’il serait difficilement battable en Chine. Le Norvégien de 29 ans, qui n’avait encore jamais dompté cette Streif, a ajouté cette prestigieuse classique à son palmarès. Même amputé de sa partie sommitale (le départ a été donné à la hauteur de la Mausefalle), même à huis clos, ce tracé reste exigeant et très compliqué à maîtriser parfaitement sans une faute ou deux.

On retrouve derrière lui le Français Johan Clarey, 41 ans, qui a toujours apprécié ce tracé si racé, si exigeant. Troisième en 2017, d euxième et quatrième l’an passé, le vice-champion du monde de s uper-G à Å re en 2019 a tutoyé Kilde jusqu’à mi - parcours avant de lâcher 42 centièmes sur le bas. Il aurait tellement voulu gagner une fois sur cette Mecque qu’il aime tant avant peut-être bien raccrocher l’an prochain. Peut-être aura-t-il encore l’opportunité dimanche. C’est le double champion olympique de Sotchi et de PyeongChang, Matthias Mayer, qui a complété le podium. Lui aussi sera dangereux dans quinze jours…