Lausanne - A l'abandon, l’ancien Vivarium sera bientôt remplacé par une église

Cette situation pourrait cependant changer, lit-on dans la Feuille des avis officiels. Des travaux de démolition du bâtiment et la construction d'une église érythréenne, avec des bureaux, une place de stationnement et l'installation de panneaux solaire, sont mis à l'enquête publique jusqu'au 25 juillet. «Les membres de l’église orthodoxe érythréenne sont à l’étroit au temple de Chailly. Ils cherchent un lieu de culte à eux en dehors de la ville, pour se réunir et célébrer la messe tous les dimanches. Après la mise à l’enquête, la prochaine étape sera l’achat de la parcelle, explique Virgile Rochat, pasteur retraité, qui accompagne les érythréens dans ce projet.

Financement difficile

Bien que l'acte de vente n'ait pas encore été signé, la Fondation du Vivarium, qui est propriétaire de la parcelle classée en zone d'utilité publique, se félicite que le projet d’église érythréenne avance, car il date de 2019 déjà. «Notre priorité était de vendre le bâtiment le plus vite possible. Ce sont les acheteurs qui ont eu de la peine à trouver les financements pour réaliser leur projet, précise Maître Fabien Hohenauer.

Dangereux et insalubre

Depuis le départ des reptiles, le bâtiment est insalubre et dangereux pour celles et ceux qui s'aventurent à l'intérieur. Fabien Hohenauer confirme: «Il a été vandalisé à de nombreuses reprises. En collaboration avec la police, on l'a sécurisé et on a fermé toutes les issues avec des planches. Mais cela n'a pas tenu longtemps, elles ont rapidement été démolies.» Des plaintes ont été déposées contre les multiples déprédations commises sur le bâtiment.