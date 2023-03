Procès du braquage de Chavornay: la fille du convoyeur de fonds prise en otage raconte

«Écrasée», «terrorisée». Sarah B., 26 ans, la fille d’un convoyeur de fonds enlevée chez elle par une équipe de malfaiteurs lyonnais et utilisée comme otage pour le braquage d’un fourgon blindé à Chavornay (VD), le 8 février 2018, a raconté sa peur, vendredi devant la Cour d’assises du Rhône.

Cinq hommes de 30 à 48 ans sont jugés à Lyon pour leur implication à divers degrés dans cette attaque qui a rapporté un butin de 25 millions de francs suisses et pour la séquestration de cette frêle jeune femme, âgée à l’époque de 21 ans. Deux des accusés sont absents, le cerveau présumé du casse se trouvant en détention en Tunisie, l’autre à l’hôpital – et son dossier disjoint.

Surprise par de faux plombiers

Sarah B. a expliqué avoir été surprise à son domicile par deux faux plombiers le 8 février 2018 au soir. «Je me suis sentie écrasée par cette personne encagoulée», se remémore-t-elle en évoquant la taille d’un de ses ravisseurs, plus de 1,90 mètre. «J’étais terrorisée. Mon instinct de survie m’a dit qu’il fallait faire ce qu’il me demandait.»