France : A la barre, le père de l’égorgeur du prêtre fond en larmes

La mère d’Adel K., qui a assassiné le père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016, avait demandé à la police de mettre son fils sous surveillance.

Il semble alors «apaisé», ne parle plus de Syrie, «mais on le surveillait quand même», dit sa mère. Elle constate alors qu’en prison, il a «appris à lire et écrire l’arabe» et «des prières par coeur» mais n’imagine pas «qu’il puisse faire un attentat».