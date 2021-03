Cinéma : A la Berlinale, la pandémie s’immisce dans les films

Le Covid-19 et les mesures sanitaires sont déjà intégrées dans les histoires et les mises en scène du cinéma présenté à Berlin.

La pandémie, qui bouleverse l’industrie du cinéma et prive le public de grand écran, inspire aussi les réalisateurs: plusieurs films de la Berlinale évoquent des ambiances de fin du monde ou abordent frontalement la crise sanitaire.

Acteurs masqués

Des clients d’une pharmacie, tous masqués, débattent de l’intérêt des mesures sanitaires prises en Roumanie: dans «Bad luck banging or loony porn», fiction tournée en pleine pandémie, le réalisateur Radu Jude intègre la contrainte des mesures sanitaires.

Une double raison, selon lui: «Le film devait être contemporain et les masques font partie de notre vie quotidienne. Je voulais capturer ce moment, trouver l’aspect anthropologique du port du masque. Ensuite je me souciais aussi de la santé des personnes concernées».

«Aucun film au monde ne vaut la peine que quelqu’un attrape ne serait-ce qu’un simple rhume, et mes mauvais films encore moins», ironise le réalisateur, pour qui le cinéma est un «marqueur du temps». Il dit avoir choisi les masques «comme des costumes», ornés de slogans ou de smileys, volontairement en décalage avec cette comédie acide sur l’histoire d’une enseignante rattrapée par la fuite d’une vidéo intime.

Ambiance apocalypse

Une situation similaire pour le drame poétique «District terminal» (section «Encounters»), de l’Iranien Bardia Yadegari. Frappée par la pollution et un virus mortel, Téhéran vit dans la peur avec une population forcée à émigrer ou à vivre en quarantaine. «Le tournage s’est déroulé juste avant la pandémie. La tragédie devait se produire dans un avenir lointain, mais soudain, la pandémie est apparue. La catastrophe est plus proche de nous que nous ne le pensons», prévient-il.

Zoom à l’honneur

Le Covid-19 et la façon dont il contraint les individus à des adaptations radicales a servi de source d’inspiration directe au Canadien John Greyson. Son court métrage «International Dawn Chorus Day» fait converser des oiseaux du monde entier sur l’application Zoom, plébiscitée depuis un an pour cause de distanciation sociale.