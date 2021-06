France - Le démantèlement de la centrale de Fessenheim en bonne voie

France : A la centrale de Fessenheim, «on peut manger par terre»

Les réacteurs sont à l’arrêt depuis une année dans la centrale nucléaire de Fessenheim. Les travaux préparatoires du démantèlement se déroulent sans mauvaises surprises.

Ils sont penchés sur une passerelle mobile, au-dessus d’un bassin bleu turquoise, dans lequel refroidit le combustible nucléaire: un an après l’arrêt des réacteurs à Fessenheim, les techniciens d’EDF se démènent pour la préparation du démantèlement du site. Joystick à la main, un opérateur pilote le bras motorisé qui va chercher, dans un alvéole à plusieurs mètres de profondeur, un assemblage combustible, barre de près d’une tonne et 4 mètres de long, renfermant les pastilles d’uranium enrichi.

Une fois saisi, le combustible est placé dans un conteneur adapté qui sera ensuite fixé sur un wagon et transporté jusqu’à l’usine de retraitement de la Hague, dans la Manche. Pendant l’exploitation de la centrale, l’opération était réalisée une fois par an, au rythme du renouvellement du combustible usagé. Mais depuis la fin de la production d’électricité à Fessenheim, la cadence s’est accélérée: 15 convois sont prévus en 2021, pour vider la piscine du premier réacteur, et 16 en 2022, pour le second.